Kakà: “Spero che il Milan vinca il campionato. Calcio italiano? Non vedo tutti questi problemi”

Kakà, indimenticata stella del Milan, a gazzetta.it ha parlato delle sorti dei rossoneri: “Voglio fare un in bocca al lupo a Maldini peri il resto della stagione. Da milanista spero che il Milan possano essere primo al termine del campionato. Calcio italiano? Da fuori vedo che il Milan si sta ritrovando, anche l’Inter, c’è la Juve che sta facendo bene sia in Italia che in Europa. Non vedo tutti questi problemi, anche se c’è sempre da migliorare”.

FOTO: Twitter Milan