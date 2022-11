Kakà: “Peccato non vedere Kvaratskhelia e Haaland al Mondiale. Il Milan? Sta facendo bene, è il Napoli che vola”

Ricardo Kakà, ex stella brasiliana del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dove ha analizzato il momento dei rossoneri, e ha parlato in vista dei Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “Il Milan è una squadra divertente, verticale e molto organizzata. Pioli è stato bravissimo a dare un’identità chiara e a fare un lavoro completo e coinvolgente, così quando manca qualcuno non è un problema. Ci sta perdere qualche punto nel corso del cammino, è il Napoli che sta volando in questo momento”.

Kakà ha poi parlato di Kvaratskhelia: “È molto bravo questo ragazzo, una bella sorpresa. Peccato che lui e Haaland non possano fare il Mondiale. La fantasia sorprende sempre, fa la differenza il giocatore che trova soluzioni che gli altri non vedono”.

Foto: twitter Milan