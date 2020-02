Kakà: “Paquetà deve trovare fiducia in se stesso. In una squadra forte può essere un giocatore importante”

L’ex rossonero Ricardo Izecson Leite Kakà – in un’intervista a La Gazzette dello Sport – ha parlato anche di Paquetà.

“Deve trovare fiducia in se stesso: l’anno scorso è andato bene ma al secondo anno si fa fatica, lo so per esperienza. Gli altri cominciano a capirti, è più difficile. Deve considerare le sue qualità: in una squadra forte può essere un giocatore importante“.

Foto: Twitter ufficiale Milan