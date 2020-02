Kakà: “La voglia di tornare è tanta. Mi piacerebbe lavorare con Maldini e Boban”

L’ex stella del Milan Ricardo Kakà – intervistato da La Gazzetta dello Sport – ha parlato della sua voglia di tornare tra le fila della società rossonera, magari come dirigente.

“La voglia di tornare è tanta, il tempo non è quello giusto. Mi piacerebbe lavorare con Maldini e Boban, aiutare il club, imparare soprattutto. Però non è il momento di lasciare il Brasile: per ora mi accontento di seguire il derby da lontano“.

Sul Futuro.

“Non farò l’allenatore: ho finito il corso in Brasile, adesso sto cercando di approfondire le mie conoscenze. Mi piacerebbe fare il manager, fra tanti anni magari il presidente“.

