Kakà: “Il miglior ricordo del Real? Il giorno in cui me ne sono andato, per ciò che mi disse Florentino”

In un’intervista rilasciata a Marca, Kakà ha parlato del suo ricordo più bello vissuto con la maglia del Real Madrid: “Può suonare strano, ma nella mente ho il momento in cui stavo per andarmene. Florentino mi disse che mi considerava un grandissimo professionista che aveva fatto tutto il possibile per raggiungere importanti risultati del Madrid, però gli infortuni e i pochi minuti in campo che mi aveva l’allenatore non me l’avevano permesso. Questa fu una grande soddisfazione, ho sentito che mi stava tenendo aperta la porta del club. Per questo non mi sentirete mai parlare male del Madrid o di Mourinho“.

Foto: Instagram Kakà