Kaio Jorge: “Voglio rimanere qua e giocare. Posso aiutare molto”

Kaio Jorge, attaccante della Juventus, è tornato in campo dopo un anno e mezzo ed ha realizzato una tripletta contro la Juventus Next Gen nel test in famiglia. Il brasiliano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Non giocavo da tanto tempo, sono molto felice di questa opportunità. Non mi aspettavo di giocare così tanto oggi, ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti, il mio in particolare che è stato bravissimo”.

Poi ha proseguito: “Cosa penso di poter dare a questa Juve? Posso aiutare molto, sono molto contento, quella di oggi per me era un’opportunità buona, volevo giocare un po’ di più e ho fatto bene. Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare qua”.

Foto Twitter Juve