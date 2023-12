Kaio Jorge risponde a Piccoli: parità all’intervallo tra Lecce e Frosinone

Si è conclusa in parità con il punteggio di 1-1 la prima frazione di gioco tra Lecce e Frosinone, allo stadio “Via del Mare”. Vantaggio salentino all’11’ grazie a Piccoli, abile ad approfittare di un errore dell’estremo difensore ospite Turati. Veemente reazione dei ciociari, che prima si vedono revocare un calcio di rigore al 19′ (presunto fallo di Gendrey su Brescianini non giudicato irregolare), salvo poi raggiungere il pari dagli undici metri al 33′: stavolta per il VAR è falloso il contatto tra Blin e Monterisi, con Kaio Jorge che si presenta dal dischetto e fa 1-1.

Foto: Sito Frosinone