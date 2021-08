Kaio Jorge e la Juve, le cose che contano sono soltanto tre

La Juve aspetta Kaio Jorge per le visite. E ora si sussegue la corsa a presentare nel migliore dei modi il talento ormai ex Santos, giusto così. Ma le cose che contano, dopo una settimana piena di verità e di illazioni, sono soltanto tre. Ricordiamole perché vanno tenute bene a memoria. La prima: Kaio Jorge ha un impegno in scadenza a dicembre con il Santos, malgrado l’assurda spiegazione di un consulente o presunto tale che ha raccontato la barzelletta del secolo, parlando di un contratto addirittura fino a dicembre 2023. C’è stato chi gli ha creduto, prima che il Santos sbugiardasse quella variopinta ricostruzione. La seconda cosa: Kaio Jorge arriverà subito, dietro pagamento di 3 milioni più altri – minimi – benefit al club brasiliano, un modo per evitare che il Santos lo perdesse a zero. La terza: si è ritenuto opportuno anticipare per consentire il migliore inserimento dell’attaccante in Italia. Eccole, le tre cose essenziali da tenere bene a memoria. Il resto conta quanto volete, ma non ha la stessa importanza.

Foto: Twitter personale Kaio Jorge