Kaio Jorge conferma tutto: “Vado in Italia”. La Juve lo aspetta

Ci siamo, manca ancora poco e il passaggio di Kaio Jorge alla Juventus sarà ufficiale. Il calciatore è partito in queste ore con direzione Italia. Non lascia spazio all’immaginazione, infatti, la storia postata dal brasiliano su Instagram in cui si appresta a salire su un aereo. L’accompagnamento musicale toglie ogni dubbio: “vado in Italia”, recita il brano scelto come colonna sonora. La Juve lo aspetta secondo quanto abbiamo anticipato sin dall’inizio della settimana.

Foto: Twitter Santos