Kahn: “Ultimi giorni difficili per il Bayern Monaco, ma abbiamo dovuto prendere una decisione”

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato dell’esonero di Julian Nagelsmann nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thomas Tuchel. Alcune dell’ex portiere: “Gli ultimi giorni sono stati difficili per tutti noi. Non sono stati giorni facili. Ci sono state una notte o due in cui non ho dormito bene. Quelle sono le parti non divertenti del lavoro. Dietro un allenatore c’è anche una persona. Abbiamo lavorato insieme a Julian Nagelsmann per due anni. Julian è un ottimo allenatore, siamo sempre andati d’accordo e abbiamo lavorato bene. Ma non possiamo essere soddisfatti dei risultati e delle prestazioni. Quindi abbiamo dovuto prendere una decisione”.

