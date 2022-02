Kahn su Sule al Dortmund: “I trasferimenti gratuiti non sono solo un problema del Bayern”

Oliver Kahn sul passaggio di Sule al Dortmund a zero dall’estate: “I trasferimenti gratuiti non sono solo un problema del Bayern. Succede ovunque, anche con Kylian Mbappé a Parigi. Questo è un effetto di questa pandemia. Dobbiamo fare i conti con il fatto che qualche giocatore vada via gratis. D’altra parte aumenteranno le occasioni per prendere giocatori liberi: il Bayern è ancora un club molto attraente”.