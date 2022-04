Kahn su Lewandowski al Barcellona: “C’è una gara tra chi dice la cosa più senza senso”

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha dato una risposta secca e contrariata alla domanda circa il possibile futuro al Barcellona di Robert Lewandowski. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Amazon Prime: “Evidentemente c’è una gara tra chi dice la cosa più senza senso a proposito di Lewandowski. Non siamo pazzi e ora si parla di cambiare un attaccante che segna tra i 30 e i 40 gol a stagione. Non è possibile. Abbiamo ancora un anno di contratto con lui. Non appena ci sarà qualcosa da segnalare, lo faremo anche noi. Lui sa cosa può dargli il Bayern e noi sappiamo cosa può darci. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà“.

Foto: Twitter Champions League