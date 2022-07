Kahn su Kane: “È un sogno”. E c’è un indizio del 10 giugno

Il Bayern Monaco dovrà sostituire Robert Lewandowski. Non sarà semplice visto lo spessore del centravanti polacco, ma come vi avevamo anticipato il 10 giugno, Harry Kane è uno dei candidati in casa Bayern, tanto che i tedeschi hanno già chiesto informazioni agli Spurs. Nome che è arrivato anche al CEO del club tedesco, Oliver Kahn, che ai microfoni della Bild ha commentato il possibile arrivo del bomber inglese in Baviera: “È un sogno, vediamo cosa succederà“. Non rimane altro che aspettare, ma il nome di Kane è da tenere sotto osservazione in casa Bayern.

Foto: Twitter Tottenham