Kahn su Kane: “È un ottimo calciatore, ma non va bene parlare di giocatori di altri club”

Intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland, Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, è tornato a parlato di Harry Kane. Come vi avevamo anticipato, il capitano della nazionale inglese è da tempo nel mirino dei bavaresi, che non hanno ancora rimpiazzato Robert Lewandowski. Di seguito le parole di Kahn: “È un ottimo giocatore, certo. Ma ci sono molti altri giocatori molto bravi. Stiamo considerando molti giocatori e non va bene parlare di quelli sotto contratto con altri club. Abbiamo una squadra molto buona che sta facendo fin qui un ottimo lavoro”.

Foto: Twitter Tottenham