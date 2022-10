Kahn: “Nagelsmann? Piena fiducia, l’ho sempre detto. Bisognava aspettare un po’ e avere pazienza”

Il direttore generale del Bayern Monaco, Oliver Kahn ha parlato alla Bild dove ha spiegato come la società abbia piena fiducia nelle doti di Julian Nagelsmann, nonostante le difficoltà iniziali.

Queste le sue parole: “Abbiamo assoluta fiducia in Julian. Certo, eravamo preparati al fatto che ci sarebbero potuti essere fasi difficili, ma Julian impara molto rapidamente e ha qualità eccellenti. Crediamo tutti in lui. Facile parlarne ora dopo una vittoria per 4-0 e una per 5-0. Io l’ho sempre detto, bisognava darlgi un po’ di tempo, anche perchè non abbiamo ancora perso, siamo a punteggio pieno in Champions e in piena corsa in Bundesliga”.

Foto: sito Bayern