Kahn: “Esonero di Nagelsmann? Dopo il Mondiale c’è stato un netto peggioramento”

Oliver Kahn, CEO del Bayern, ai canali ufficiali del club ha parlato dell’esonero di Nagelsmann.

Queste le sue parole: “Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann, eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo termine e questo è stato l’obiettivo di tutti fino alla fine. Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra – nonostante il titolo di Bundesliga conquistato lo scorso anno – non è stata mostrata spesso. Dopo la Coppa del Mondo abbiamo vinto poco e giocato male. Le oscillazioni nelle prestazioni hanno messo in dubbio i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche i nostri obiettivi per il futuro. Ecco perché abbiamo agito ora. Personalmente e a nome dell’FC Bayern, vorrei ringraziare Julian e il suo team di allenatori e augurare a tutti buona fortuna per il futuro”.

Foto: sito Bayern