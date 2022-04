Kahn elogia Onana: “Mi ricorda Alisson e Ter Stegen, può diventare il migliore al mondo”

Sarà André Onana il portiere dell’Inter nella prossima stagione, con la società meneghina che ha scelto l’estremo difensore dell’Ajax come colpo a parametro zero per garantire sicurezza fra i pali. Questo pur considerando che nelle ultime settimane il camerunense è finito al centro delle critiche per alcuni errori pesanti che hanno suscitato perplessità e preoccupazioni fra i tifosi nerazzurri.

La leggenda della porta Oliver Kahn, in ogni caso, parlando ai microfoni di Sport Bild ha scelto di incoronare lo stesso Onana: “Per me è fra i cinque migliori portieri del mondo, perché è un calciatore veloce, agile e potente, molto bravo anche in fase d’impostazione della manovra. Mi ricorda qualcosa a metà tra Alisson e Ter Stegen. Se continua a lavorare duramente, può diventare tranquillamente il miglior portiere al mondo”.

Foto: Twitter Bayern Monaco