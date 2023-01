Kahn difende il Bayern in tema Fair Play: “Operiamo solidamente da anni”

Il CEO del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BILD sull’aspetto economico del suo club. In particolare, rispetto al FFP, il tedesco ha commentato: “E’ molto irritante per il Bayern, che opera in modo solido e serio da anni, mentre altri club registrano perdite comprese tra 50 e 150 milioni di euro”.