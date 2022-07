Kahn: “Cristiano Ronaldo? Lo apprezzo, ma non rientra nella filosofia del Bayern”

Nel futuro di Cristiano Ronaldo, in uscita dal Manchester United, con ogni probabilità non ci sarà il Bayern Monaco. La conferma definitiva, dopo le parole degli scorsi giorni di Hasan Salihamidzic, arriva anche dal CEO dei bavaresi, Oliver Kahn, con l’ex portiere che ai microfoni di Kicker spegne ogni qualsiasi tipo di voce che vedrebbe il portoghese vicino al club tedesco.

Queste le sue parole: “Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo come uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe nella nostra filosofia. Noi abbiamo una filosofia solida, ovvero andare alla ricerca di giocatori forti, sì, ma senza spese folli, in particolare per un calciatore oltre i 35 anni”.