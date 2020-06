Kahn: “Acquistare Sanè? Anche il Bayern deve agire con molta attenzione dopo il Coronavirus”

Oliver Kahn ha parlato nello studio sportivo ZDF di un possibile trasferimento del giocatore nazionale Leroy Sane direzione Bayern Monaco. Il membro del consiglio di amministrazione ha messo in evidenza gli ostacoli finanziari del trasferimento.

Per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus, Kahn teme che anche il Bayern ne possa risentirne economicamente: “Questo è un momento in cui devi agire con molta attenzione, soprattutto dal punto di vista economico. Sanè ha un altro anno di contratto con il Manchester City, e adesso non c’è null’altro da aggiungere.”

Foto: Twitter Premier League