KABASELE, ESPERIENZA E FISICITA’ PER LA DIFESA DI SOTTIL

L’Udinese ha ufficializzato da alcuni giorni l’acquisto di Christian Kabasele. Il giocatore è passato dal Watford ai friulani, cambiando club e campionato ma non proprietà, visto che si tratta di due società gestite dalla famiglia Pozzo. E’ solo uno dei tanti giocatori che la famiglia Pozzo gestiste in questo modo, ricordiamo tra i tanti i vari Success, Adam Masina, Hassane Kamara, Pussetto, le stesse stelle di questo Udinese, ovvero Deulofeu e Pereyra. Insomma, è un movimento che il club friulano mette in pratica praticamente ogni sessione di mercato.

Kabasele è un difensore belga, di origini congolesi (nato a Lubumbashi), classe 1991, esperienza importante con i suoi 32 anni, era da 7 anni negli Hornets, dal 2016. Ha giocato diverse stagioni in Premier ma anche in Championship.

Inizia la sua carriera da calciatore professionista nel 2008 quando viene acquistato dall’Eupen, club belga che lo rileva dal settore giovanile del Chaudfontaine, squadra della Repubblica Democratica del Congp. Dopo solo due stagioni trascorse prevalentemente in panchina, viene mandato in prestito al Malines, squadra di Mechelen, per giocare con continuità. Debutta il 12 febbraio 2011, nel match vinto contro il Westerlo subentrando a Jonathan Wilmet. Segna la sua prima rete in carriera nel match vinto contro il Lierse. L’Eupen lo richiama a casa ma la sua carriera in Belgio non decolla.

Il 22 agosto 2011 viene acquistato dal Ludogorets, società calcistica della città di Razgrad, in Bulgaria. E’ un acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Mette a segno la sua prima rete con i biancoverdi nell’incontro vinto per 2-0 contro il Kaliakra, parliamo di novembre 2011. La sua stagione in Bulgaria è abbastanza positiva, con 15 presenze e ben 3 gol, debutta anche nelle competizioni europee. Il Ludogorets non lo riscatta nell’estate 2012, e il 16 agosto 2012 fa ritorno all’Eupen. Con il Ludogorets vince, però, il suo unico trofeo, fino ad ora, in carriera, ovvero la Coppa di Bulgaria.

Tornato all’Eupen, resta per un anno e mezzo dove finalmente gioca con continuità, si mette in luce con ottime qualità difensive e anche lo spiccato senso offensivo sui calci piazzati. Totalizza infatti 55 presenze, segnando 6 gol.

Il 9 gennaio 2014 viene annunciato il suo acquisto da parte del Genk che, contestualmente, lo lascia in prestito all’Eupen sino al termine della stagione.

Dal luglio 2014 è al Genk, squadra importante nel campionato belga, dove lotta per posizioni ambiziose in campionato e anche qui, nel biennio 2014-16, fa notare la sua spiccata indole offensiva, con 59 presenze e 6 gol in campionato. Qualità che intrigano il Watford, che il 1° luglio 2016 lo acquista, facendogli firmare un quinquennale.

Con il Watford si guadagna il posto da titolare e si cimenta nel difficile campionato della Premier, dove però dimostra di essere a suo agio con il gioco ad altissimi ritmi del calcio inglese. Calano i numeri a livello realizzativo, sono solo 9 i gol in 6 anni, ma dimostra una buona continuità, toalizzando 167 presenze con gli Hammers, tra Premier e Championship, la seconda serie inglese. Nel 2016 e 2017, le sue buone prestazioni gli valgono anche due convocazioni con la Nazionale belga, con cui gioca due amichevoli, con Olanda e Giappone, debuttando contro gli Oranje nel novembre 2016. Fa parte del gruppo del Belgio che partecipa a Euro 2016 in Francia, senza però mai giocare una partita.

Nei sei anni al Watford alterna grande qualità fisica e doti da atleta, essendo dotato di altezza, 190 cm, buono stacco di testa, rapidità e fisico imponente. Il 25 luglio 2023 viene acquistato dall’Udinese, che lo metterà alla prova in un campionato dove la fase difensiva è curata e la fisicità di Kabasele può essere una buona arma per la compagine di Sottil, che abbiamo visto la scorsa stagione, fa della rapidità e grande presenza muscolare in mezzo al campo, una delle armi preferite.

Kabasele porta dunque in Serie A tanta esperienza e fisicità. Kabasele va a rimpinguare la difesa di Sottil, rimasta orfano di Rodrigo Becao in questa sessione di calciomercato estivo. Esperienza per esperienza, quindi, per i friulani, che sperano nelle qualità e nella forza fisica questo calciatore, per provare a non far rimpiangere unì’assenza importante.

Foto: twitter Udinese