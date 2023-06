Ufficiale: Juwara rientra a Bologna dall’Odense

Il 21nne attaccante gambiano Musa Juwara del Bologna conclude il suo prestito all’Odense, in Danimarca. A dare l’annuncio ufficiale della risoluzione è stato lo stesso club di Superligaen, attraverso un comunicato contenente anche le parole del d.t. Bjorn Wesstrom: «Abbiamo portato Juwara all’Odense con l’idea di lanciare la sua carriera, ma il piano non ha avuto il successo auspicato. Auguriamo buona fortuna a Musa e lo ringraziamo per il tempo trascorso qui». Il contratto col Bologna scadrà il 30 giugno 2024. Dopo l’acquisto nell’estate 2019, solo una dozzina di presenze coi rossoblù su due campionati, con un paio di sfortunati prestiti al Crotone e al Boavista. Nessuna presenza in partite ufficiali con la Prima Squadra dell’Odense ma solo 2 gettoni in Future Cup, il campionato riserve.

Fonte Foto: Sito Bologna