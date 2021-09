Juventus, zero vittorie nelle prime quattro: l’ultima volta risale alla stagione 1961-62

Tanta delusione in casa Juventus dopo il pareggio di ieri contro il Milan. I bianconeri non hanno ancora trovato la prima vittoria in campionato, un dato allarmante che a questo punto fa preoccupare anche Max Allegri che ieri è apparso molto nervoso nel post partita. Andando indietro negli anni, il precedente più recente risale al 1962 quando la Juve iniziò con quattro giornate di campionato senza vittorie. Alla fine di quella stagione la squadra concluse al dodicesimo posto. Gli altri precedenti sono: nella stagione 1955/56 e il 1942/43.

Foto: Twitter Juve