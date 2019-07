Juventus, Zauli è il nuovo allenatore della Primavera

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, la Juventus ha annunciato Lamberto Zauli come nuovo allenatore della Primavera bianconera. Il tecnico, nelle ultime due stagioni, aveva allenato l’Empoli Under 19. “Ha alle spalle una lunga carriera da giocatore prima, e una notevole esperienza da allenatore poi. Adesso per lui un’altra l’avventura nel calcio giovanile, con la Under 19 della Juve. Parliamo di Lamberto Zauli, da oggi il nuovo tecnico dei bianconeri. Nato a Roma nel 1971, Zauli ha un curriculum da calciatore che racconta di esperienze in squadre di blasone come Vicenza, Bologna, Palermo, Sampdoria e Cremonese: centrocampista di grande qualità tecnica e visione di gioco, Zauli ha appeso le scarpe al chiodo al termine della stagione 2008/2009, per dedicarsi fin da subito all’esperienza da allenatore, alla guida del Bellaria Igea Marina. Negli ultimi 2 anni Zauli si è messo alla prova con il calcio giovanile, guidando la Primavera maschile dell’Empoli. E adesso un’altra Under 19 di qualità: quella dei giovani bianconeri”.

Foto Sito Ufficiale Juventus