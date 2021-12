La Juventus Women entra nella storia. Il club bianconero, dopo la vittoria per 4-0 contro il Servette, è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale della Champions, impresa mai raggiunta in precedenza, un traguardo storico per la Vecchia Signora. Il club piemontese ha chiuso il girone A con 11 punti, dietro alla capolista Wolfsburg. Foto: Twitter FC Juventus Women