Juventus, Vlahovic e Bremer non si allenano in gruppo

Continuano le brutte notizie per Massimiliano Allegri. Nell’allenamento odierno infatti, il tecnico livornese ha dovuto fare a meno di Dusan Vlahovic e Gleison Bremer, i due calciatori non si sono allenati col resto del gruppo ma hanno continuato il loro lavoro personalizzato. Solo nei prossimi giorni si capirà se il difensore e l’attaccante riusciranno a recuperare per l’ultima giornata di Serie A contro l’Udinese.

Foto: Juventus Instagram