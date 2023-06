Juventus, Vlahovic e Bremer non in condizione per l’Udinese

La Juventus prepara la sfida all’Udinese per l’ultima giornata di campionato. Il report dell’allenamento di oggi ha evidenziato l’assenza di Dusan Vlahovic e Gleison Bremer dal gruppo squadra. Ancora allenamento differenziato per i due bianconeri che appaiono lontani dalla convocazione per il match di Udine. Mister Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con queste due ulteriori assenze per mettere in campo la migliore squadra possibile. La partita contro l’Udinese chiuderà una stagione poco brillante per la Juventus.

Foto: Juventus Instagram