Juventus, vittoria per 3-0 nel test in famiglia con l’Under 23. A segno Dybala, Morata e Ramsey

Vince il test in famiglia la Juventus di Massimiliano Allegri, 3-0 rifilato all’Under 23 di Lamberto Zauli, ultima amichevole prima dell’esordio ufficiale in Serie A contro l’Udinese ed in Coppa Italia Serie C contro la Pro Sesto per le due formazioni. La gara è stata decisa dalle reti di Dybala, Morata e Ramsey nel primo tempo.

Assenti e impegnati in lavori personalizzati per trovare la forma migliore i due nuovi acquisti Locatelli e Kaio Jorge, Perin, Cuadrado e Cristiano Ronaldo.

Foto: Twitter Juventus