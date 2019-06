Juventus, visite mediche per Luca Pellegrini. Il video

In casa Juventus è il giorno di Luca Pellegrini. Il classe 1999 arriverà in bianconero nell’operazione che porterà Leonardo Spinazzola alla Roma e, come comunicato dalla società bianconera tramite un video sul profilo Twitter, è già al JMedical per sostenere le visite mediche. Ultimo tassello prima di unirsi definitivamente ai campioni d’Italia.

Foto YouTube Cagliari