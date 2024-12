Juventus-Venezia, tensione tra Vlahovic e la Curva bianconera

Attimi di tensione al termine di Juventus-Venezia. Infatti, i tifosi della bianconeri hanno fischiato fortemente la squadra che si è raccolta sotto la curva. Proprio in quegli istanti Dusan Vlahovic ha cominciato a battibeccare con i sostenitori juventini e la situazione era piuttosto accesa. Dopodiché, all’uscita dal campo, la curva ha intonato un duro così nei suoi confronti. Vlahovic mentre andava negli spogliatoi ha alzato il pollice, come dire: ‘Bravi, bravi’.. Dunque, oltre a dover risolvere le questioni legate alla mancanza di risultati in campionato, la Juventus è chiamata anche a dover ricucire la frattura tra Vlahovic e la curva.

Foto: Instagram Vlahovic