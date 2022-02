Juventus, ultimo allenamento prima del Villarreal: Bonucci ci prova

Nella tarda mattinata di oggi, la Juventus scenderà in campo per l’ultimo allenamento prima di partire verso la Spagna dove domani giocherà l’andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Già certe le indisponibilità di Dybala, Rugani, Chiellini e Bernardeschi. Chi invece farà di tutto per esserci è Leonardo Bonucci, assente nel derby per affaticamento muscolare. Il centrale bianconero oggi dovrebbe allenarsi con il gruppo e, in caso di sensazioni positive, partirà con la squadra. In ogni caso sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto: Allegri dovrebbe affidarsi alla coppia Danilo-De Ligt.

Foto: Twitter Juventus