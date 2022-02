Juventus U23, per il match odierno contro la Pro Patria convocato anche Kaio Jorge

Nome a sorpresa tra i convocati della Juventus U23 per la sfida contro la Pro Patria. Il tecnico Zauli, infatti, potrà contare anche su Kaio Jorge, attaccante brasiliano che sta faticando ad emergere con la prima squadra. Kaio Jorge torna tra i convocati dell’U23 per la seconda volta, dopo la gara contro l’Albinoleffe, dove sbagliò un rigore e poi segnò il suo primo e unico gol in bianconero.

FOTO: Twitter Juventus