Juventus, tre nomi per l’esterno offensivo

La Juventus prenderà un esterno offensivo tra questi tre nomi: Adeyemi, Conceicao e Galeno solo in rigoroso ordine alfabetico. Non è stata presentata alcuna offerta per Adeyemi, è stato imbastito un discorso con gli agenti di Galeno, apertissimo ed entusiasta. Conceicao resta in lista, per il momento Sancho resta in stand-by, come abbiamo sempre raccontato la situazione avrebbe evoluzioni solo se nel frattempo non si presentasse qualcuno con una proposta concerto. La Juve non ha ancora presentato offerte perché ha dato priorità a difensore centrale e trequartista. Poi arriverà il momento di pensare agli esterni offensivi.

Foto: Instagram Galeno