Juventus, tifoso condannato a risarcire il club per uno schiaffo dato a un preparatore della Roma

La Cassazione, riporta Calcio&Finanza, ha confermato la condanna per comportamento antisportivo a carico di un tifoso della Juventus per uno schiaffo sulla testa dato a due preparatori atletici della Roma durante il big match dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i giallorossi terminato con la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri. I fatti risalgono al 5 ottobre 2014, con il diretto interessato individuato dalle telecamere dell’impianto torinese e al quale è già stato ritirato l’abbonamento per le gare interne della Vecchia Signora.