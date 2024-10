Juventus-Stoccarda, i convocati di Motta

Thiago Motta ha diramato i convocati della sfida di Champions League di stasera, Juventus-Stoccarda. Mancano ancora all’appello Koopmeiners e Gonzalez, così come Bremer e Milik. In gruppo invece McKennie e Conceicao, che saranno con ogni probabilità protagonisti della gara. Di Gregorio, squalificato, non prenderà parte alla notte di Champions.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Daffara

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cabal, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Cambiaso

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Weah, Mbangula

Foto: Instagram Juventus