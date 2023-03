Juventus, spunta la chat dei dirigenti sulla carta Ronaldo: “Cristiano ha firmato”

Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta Prisma. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, martedì sarebbe stata depositata una chat tra i dirigenti della Juventus sull’ormai famosa “carta Ronaldo”. Nello specifico una chat Whatsapp tra Gabasio, Cherubini e Morganti, dove l’allora Chief legal officer bianconero, Gabasio scrive “il primo pronto a firmare è Ronaldo”. E tre giorni dopo, è proprio quest’ultimo ad avvisare che la stella portoghese aveva firmato e che aveva una copi di tutti i documenti. A risposta di ciò, come riporta la Gazzetta, l’allora ds Cherubini ha risposto “Bene”.

Il sospetto della Procura è che si faccia riferimento all’accordo integrativo per CR7 nella seconda manovra stipendi, la famosa “carta Ronaldo”, ritrovata però non compilata dal giocatore negli uffici torinesi dell’avvocato Restano. I legali del portoghese hanno sempre negato che il campione abbia firmato e conservi copia di tale accordo, ma che si sia solo limitato a siglare i moduli riguardanti la rinuncia a quattro mensilità, con la promessa di recuperarle spalmate nelle stagioni successive. Si tratta di una cifra intorno ai 19 milioni di euro, compenso che CR7 ancora non ha ricevuto e rivendica.

Foto: sito Juventus