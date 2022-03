Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali

Sfruttare la sconfitta dell’Atalanta per allungare sulla zona Champions e provare a mantenere aperto uno spiraglio scudetto: è questo l’obiettivo della Juventus, che alle 18 scenderà in campo contro lo Spezia. Si tratterà di una sfida delicata e complessa, visto che la squadra di Thiago Motta all’andata ha messo in difficoltà i bianconeri ed ora ha bisogno di punti pesanti per centrare l’obiettivo salvezza.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bastoni, Agudelo; Gyasi, Manaj, Verde