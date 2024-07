Juventus, Soulé al J Medical per le visite. I tifosi gli chiedono di restare

Matias Soulé è da poco arrivato al ‘J Medical’ per svolgere le visite mediche di rito per la prossima stagione, prima di mettersi a disposizione del neo allenatore bianconero, Thiago Motta. Soulé si è anche concesso a fotografie e autografi con i tifosi che gli hanno chiesto di restare a Torino. Il futuro del talento argentino è ancora in bilico: nell’ultimo anno a Frosinone ha segnato 11 gol in Serie A, mettendo in mostra una tecnica ed una personalità da top club, soprattutto nella prima parte di stagione. La Juventus e Thiago Motta faranno le proprie valutazioni sul ragazzo prima di prendere una decisione circa il suo futuro.

Foto: Instagram Soulé