Juventus, sospese le attività del settore giovanile: Di Pardo positivo al Covid-19

La Juventus attraverso una nota ufficiale ha reso noto che “a seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid-19 in talune squadre del Settore Giovanile, la Juventus comunica che, precauzionalmente, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del settore giovanile maschile e femminile. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente.” Inoltre il club bianconero ha comunicato che “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa oggi la positività al Covid 19 di un altro componente del gruppo squadra U23: si tratta del calciatore Alessandro Di Pardo.“

Foto: twitter Juve