Juventus, sorpresa allo Stadium: arrivato Sarri

Quella tra la Juventus e il Napoli sarà senza dubbi una partita speciale per Maurizio Sarri, che per tre anni è stato seduto sulla panchina azzurra e ora si ritrova invece su quella bianconera. Per via delle condizioni di salute precarie, è stato annunciato che il tecnico toscano non sarebbe stato presente a bordo campo neanche in questa seconda giornata, eppure la Juve ha testimoniato il suo arrivo allo Stadium con un video sul proprio profilo twitter. Se è vero che non dovesse sedere in panchina, l’allenatore seguirà comunque dal vivo la sua squadra, a differenza di quanto accaduto contro il Parma.

Foto: twitter Juventus