Juventus: solo Kolo Muani, eppure lo avevano messo in terza fila

La Juventus sta cercando di completare il mercato all’interno delle difficoltà che. come sempre, la sessione di gennaio nasconde. La rincorsa nostra per Kolo Muani parte il 18 dicembre scorso, quando vi abbiamo svelato la richiesta del prestito al Paris Saint-Germain. Richiesta di prestito, non semplice sondaggio. Kolo Muani era finito pochi giorni prima nel frullatore di mille nomi, come spesso purtroppo accade, addirittura sorpassato in qualche titolo da Shpendi idea Juve per il futuro. Con tutto il rispetto, bisognava credere di più in Kolo Muani mettendolo in primo piano, piuttosto che lasciarlo in secondo, terzo o quarto piano, in pratica nello scantinato… Evidentemente ci credevano poco o nulla e hanno preferito dare la precedenza a un giovane – pur bravo – che non rappresentava certo una necessità. Infatti, dal 18 dicembre Kolo Muani è entrato in scena e Shpendi (ottimo prospetto, magari per il futuro, non una necessità) gli ha lasciato giustamente spazio: semplicissimo seguire la scia, a rimorchio come sempre, ma troppo tardi ormai…

Foto: Instagram Juve