Juventus solidissima in Coppa Italia: cinque cleen sheet nelle ultime sette semifinali

È quasi un record quello della Juventus in Coppa Italia. Sebbene la solidità sia una costante delle ultime settimane, dopo i primi mesi difficili, i bianconeri conseguentemente allo 0-1 di Firenze hanno mantenuto la porta inviolata in cinque semifinali sulle sette disputate più recentemente. L’ultimo gol, l’unico tra andata e ritorno, lo ha realizzato Lautaro nella semifinale di andata di un anno fa. Un risultato prestigioso per la Juventus, che ha chiuso la porta a doppia mandata al di là delle assenze (Bonucci in panchina, Chiellini infortunato).

Foto: Instagram De Ligt