Juventus, si prospetta un bilancio in rosso di 176 milioni

Nei prossimi giorni, la dirigenza della Juve si radunerà per approvare il bilancio della stagione 2023/2024. Secondo Calcio e Finanza, il club bianconero chiuderà con un rosso di circa 176 milioni di euro. Una cifra importantissima, ancor maggiore di quella registrata nella stagione precedente, che si stagliava su un negativo di 123 milioni di euro. I dati dell’ultima stagione dipendono anche dalla mancata partecipazione alla Champions League, asset economico importantissimo per tutte le società di alto rango. Il bilancio che verrà presentato nell’immediato futuro, potrebbe essere il settimo di fila chiuso in negativo, con un totale di 890 milioni di euro dalla stagione 2017-18. Le operazioni svolte sul mercato da Giuntoli nell’ultima sessione di mercato, vanno però verso una progettualità volto al taglio dei costi, indispensabile per rimettere in sesto i conti della Vecchia Signora.

Foto: sito Juventus