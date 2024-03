Juventus, si ferma Vlahovic: non andrà in ritiro con la Serbia per un infortunio

Piove sul bagnato per la Juventus e per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, espulso per proteste negli ultimi minuti della gara interna pareggiata dai bianconeri contro il Genoa, non prenderà parte agli impegni della sua nazionale, la Serbia, per via di un infortunio. Ad annunciarlo il CT Dragan Stojkovic in conferenza. Questa la nota diffusa sui social dalla Federcalcio serba:

“Il tecnico Dragan Stojković ha annunciato nella conferenza stampa odierna che per le partite contro Russia e Cipro non potrà contare su Dusan Vlahovic e Aleksa Terzić per problemi di infortunio, nonché su Matija Nastasić per motivi privati. Filip Mladenović e Srđan Babić si uniranno alla squadra presso il Centro sportivo della Federcalcio serba”.

Foto: Instagram Vlahovic