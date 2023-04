Juventus, si ferma Bremer: problema al flessore della coscia sinistra

Al 73′ arriva una brutta notizia per Massimiliano Allegri: si ferma Gleison Bremer a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. Il centrale brasiliano si è accasciato in terra, facendo capire al tecnico bianconero di non riuscire a proseguire la partita. Il centrale esce dal campo in una tripla sostituzione per la Juventus sull’1-1 contro lo Sporting. Dentro Gatti, poi fuori anche Vlahovic (dentro Milik) e Miretti (dentro Pogba).

Foto: Twitter Juve