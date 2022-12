Juventus, si ferma anche Bonucci. Sarà rivalutato tra 10 giorni

Nuovo stop in casa Juventus. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero: “Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni”.

Foto: Instagram Bonucci