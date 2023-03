Juventus, si attendono notizie sul ginocchio di Chiesa: controllo in Austria

Federico Chiesa è in Austria per un ulteriore controllo al ginocchio destro. Gli esami effettuati al J Medical hanno escluso l’esioni, ma l’attaccante e la stessa Juventus vogliono scongiurare sorprese inaspettate. L’ex Fiorentina è a Innsbruck per un consulto medico con il professore Chirstian Fink, lo stesso che l’ha operato a gennaio 2022 al legamento crociato sinistro. Si tratta di una visita precauzionale, per ottenere ulteriori rassicurazioni.

Foto: Instagram Chiesa