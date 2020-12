Con l’1-1 contro l’Atalanta, la Juventus di Andrea Pirlo ha ottenuto il sesto pareggio nelle prime dodici partite giocate in questo campionato. Non accadeva dalla stagione 1984/1985, con Giovanni Trapattoni in panchina. Quell’anno la squadra bianconera aveva però perso tre dei primi dodici incontri di campionato e concluse la stagione al sesto posto in classifica.

Foto: Instagram Juventus