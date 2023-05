Juventus, scatta il rinnovo automatico per Alex Sandro

Il terzino brasiliano rimarrà per un’altra stagione in bianconero, è scattato il rinnovo automatico raggiunto grazie ad una serie di obiettivi sportivi e quindi rimarrà legato alla Juventus fino al 30 giugno 2024. Il calciatore continuerà a guadagnare 6 milioni netti come nel precedente contratto.

Foto: Instagram Alex Sandro