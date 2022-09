Salernitana: fisioterapia per Ribery. Il report

In attesa della partita che vedrà in campo Juventus e Salernitana, gara in programma per domenica alle ore 20.45, arriva il report da parte della squadra campana sulle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori, eccolo di seguito: “Sono ripresi questa mattina presso il C:S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tattico.

Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ribery.

La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica contro la Juventus è fissata per domani alle ore 10:00″.

Foto: Twitter Salernitana